Juron : Dans le foot italien, prière de surveiller son langage

Gianluigi Buffon sera suspendu ce week-end, pour des propos jugés blasphématoires. Sanctionner les jurons est une particularité italienne qui date de 1975.

Gianluigi Buffon sera suspendu en ce week-end de Pâques pour un blasphème de trop. Dans le football italien, les joueurs sont priés de surveiller leur langage et plus encore dans des stades sans public où rien n’échappe aux micros.

«Sanction minimale»

Ce qui n’empêche pas les allusions au sacré d’être encore fréquentes sur les terrains. L’ex-sélectionneur Marcello Lippi les mettait sur le compte de sa culture toscane. Mais le Brésilien Kakà, très croyant, ne les «supportait» pas quand il jouait à Milan et demandait parfois «à ses coéquipiers de ne pas blasphémer: ce n’est pas de la faute de Dieu s’ils ratent un but ou une passe». Et avec le huis clos généralisé pour cause de pandémie de Covid-19, les jurons ne passent plus inaperçus.