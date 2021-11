Flambée de Covid-19 : Dans le Jura et en Valais, le masque est de nouveau à l’ordre du jour

La hausse du nombre d’infections et les craintes liées à l’apparition d’un nouveau variant potentiellement plus dangereux et contagieux ont poussé les autorités à revenir à davantage de restrictions.

C’est reparti pour le port du masque obligatoire, parfois même en extérieur… Getty Images

Les communiqués diffusés vendredi par le Valais et le Jura utilisent les mêmes formules que leurs homologues romands: on est face à une «augmentation exponentielle» des cas de Covid-19 et à une «forte dégradation de la situation sanitaire». Ces constats interviennent alors que la Suisse a les yeux rivés sur l’Afrique du Sud et sur le nouveau variant Omicron, potentiellement plus dangereux et contagieux que les autres, et sur la Belgique, premier pays d’Europe où sa présence a été confirmée vendredi.

Du coup, les autorités prennent de nouvelles mesures. En Valais, le masque sera obligatoire, dès 12 ans, dans les lieux publics fermés, les manifestations en intérieur et sur les marchés, même si le certificat Covid est réclamé. Dans restaurants et lieux assimilés, le personnel sera masqué et les clients devront l’être pour se déplacer dans l’établissement, mais pas à table. La pratique sera la même dans les salles de fitness et les espaces bien-être. Il faudra aussi porter un masque dans les véhicules professionnels et dans les espaces clos des lieux de travail. En revanche, il ne sera pas exigé dans les discos, bars et boîtes de nuit, où les plans de protection actuels restent en vigueur. Les normes sont aussi inchangées pour les remontées mécaniques: le masque ne sera obligatoire que dans les lieux fermés, les télésièges à bulle et les télécabines.

Quant aux réunions privées, elles ne pourront pas dépasser 10 convives, enfants de moins de 16 ans non comptabilisés. Au-delà, elles seront soumises à l’obligation du pass. Cette mesure aura cours du 29 novembre au 17 décembre. Les autres seront en vigueur dès le 29 novembre et pourraient se prolonger jusqu’à fin janvier.

Masqués dès 6 ans dans les établissements de santé

Les décisions du gouvernement jurassien vont dans le même sens: le port du masque sera obligatoire à partir de 12 ans dans tous les espaces clos, établissements publics et dans les espaces fermés sur les lieux de travail. Là aussi, cette mesure concernent aussi les endroits et manifestations où le certificat Covid est réclamé. Une fois à table, les clients des restaurants pourront l’enlever et les spectateurs de manifestations sportives et culturelles pourront le retirer brièvement pour consommer boissons ou snacks, à l’instar de ce qui se fait dans les transports publics.

Pour les manifestations privées, le Jura prend strictement les mêmes mesures que le Valais: on ne pourra pas se réunir à plus de 10 personnes, sauf si les participants ont un pass. En revanche, les activités sans masque et sans certificat restent possibles pour des groupes de moins de 30 personnes qui se réunissent régulièrement et qui sont clairement identifiables.

Enfin, pour les visiteurs qui se rendent dans les établissements de santé et sociaux jurassiens, le masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans et le certificat Covid est exigé dès 12 ans. Ces mesures seront en vigueur le 29 novembre et se prolongeront jusqu’à fin janvier, sauf celle portant sur les réunions privées, censée prendre fin le 17 décembre.

Dans les écoles, c’est oui et non Mardi, le Canton du Jura avait décrété l’obligation de porter le masque dans les classes de niveaux secondaire 1 et 2 seulement lorsqu’il y avait des contaminations avérées. Mais en trois jours, le ton a radicalement changé. Désormais, élèves, étudiants, enseignants et membres du personnel du secondaire 1 et 2 devront porter le masque dans tous les espaces clos, y compris lors des cours de chant et de sport. De son côté, le Valais n’exige pas pour le moment le masque dans les écoles, ni les structures d’accueil extra-familial.