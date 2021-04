7e art - Dans le monde du ciné cette semaine

Redémarrage en douceur Après six mois de fermeture (sans compter les trois mois du printemps 2020), les films vont-ils se bousculer au portillon de l’affiche ces prochaines semaines? «Non, répond Diana Bolzonello Garnier, responsable presse de nombreux films distribués en Suisse romande. Pour des raisons contractuelles, la grande majorité des films doivent sortir chez nous le même jour qu’en France, ou après. Mais pas avant». Grand gagnant des Golden Globes , « Nomadland » est l’un des films - parmi des dizaines - «bloqués» par cette situation. (À l’inverse, le Danois «Drunk», sorti en France en octobre, sera à l’affiche en Suisse la semaine prochaine). Il faudra donc attendre la réouverture des salles dans l’Hexagone, possiblement au mois de juin, pour que le calendrier des sorties s’épaississe.

Cannes commencera en musique Une comédie musicale en ouverture sur la Croisette. «Annette», premier film en anglais de Leos Carax, porté par Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg, a été annoncé en ouverture de la 74e édition cannoise. Il doit sortir simultanément dans les salles en France, le 6 juillet 2021. Adam Driver y incarne Henry, un comédien de stand-up qui forme un couple glamour avec une Ann, cantatrice renommée (Marion Cotillard). La naissance de leur premier enfant, Annette, va bouleverser leur vie. Le reste de la sélection officielle cannoise doit être annoncé le 27 mai prochain.

Vingt ans de films fantastiques La Cinémathèque suisse rouvre ce mercredi 21 avril. Au programme, elle propose, entre autres, le cycle NIFFF: 20 ans de films fantastiques. Treize œuvres ayant marqué le Festival neuchâtelois seront projetées jusqu’au 30 avril prochain. Alors êtes-vous plutôt Tarantino («Boulevard de la mort»), Lars von Trier («Melancholia») Lynn Ramsay («We Need to Talk about Kevin») ou Park Chan-wook («Old Boy»)?