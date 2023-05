Nouveauté en Suisse: Dans le nouveau LM de Lexus, vous voyagerez comme en première classe

Les énormes calandres de BMW sont sur toutes les lèvres, mais même les énormes naseaux de la BMW XM ne sont rien à côté de la gigantesque bouche du nouveau Lexus LM. En forme de sablier, typique de la marque, elle s’étend pratiquement sur tout l’avant et confère au monospace un look très particulier. On aime ou on n’aime pas.