Afghanistan : Dans le Panchir, les talibans appellent à baisser les armes

Après de premiers combats dans une zone reculée d’Afghanistan, les talibans ont lancé un appel au calme.

«Mes frères, nous avons fait de notre mieux pour résoudre le problème du Panchir via des pourparlers et des négociations, en vain malheureusement», a déclaré un haut responsable taliban, Amir Khan Muttaqi, dans un message audio adressé aux habitants de la vallée et publié sur Twitter.