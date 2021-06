Argovie - Dans le pétrin parce qu’il a la même plaque qu’une auto de location

Avant même d’ouvrir la lettre envoyée en recommandé la semaine dernière, Beat Peter savait qu’elle ne présageait rien de bon. Interrogé lundi par « Blick », le garagiste argovien explique: «Il s’agissait d’une facture du département bâlois des Finances à hauteur de 126 fr. 30.» Et d’ajouter: «Je suis censé avoir garé mon véhicule avec la plaque AG 9231 sur deux places réservées aux femmes. Si je ne m’acquitte pas de la somme en l’espace de dix jours, le département me dénoncera au Ministère public.»

Le comble de cette affaire: Beat Peter ne s’est jamais garé dans le parking en question à la date indiquée. Qui plus est: il ne possède même pas la plaque AG 9231. «J’ai une plaque professionnelle avec le même numéro, mais avec un U à la fin.» Selon le garagiste, le problème réside dans le fait que le détenteur de la plaque AG 9231 a fait bloquer ses données personnelles dans le registre des plaques, accessible à tout le monde. Ainsi, lorsqu’on entre ce numéro dans le registre afin de découvrir qui en est le détenteur, on tombe sur les données de Beat Peter et non du véritable propriétaire. «Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, s’énerve le garagiste. Je reçois régulièrement des amendes». Il y a quelques années, l’Argovien avait même été accusé d’avoir été impliqué dans un accident de la route ayant fait des blessés graves.