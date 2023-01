Elections fédérales: Dans le programme de l’UDC, un chapitre «terreur du genre et folie woke»

Élections fédérales : Dans le programme de l’UDC, un chapitre «terreur du genre et folie woke»

«Des traits religieux fanatiques», un débat qui vire à la «terreur» de la «folie woke»: Esther Friedli, conseillère nationale (UDC/SG) et responsable du programme politique du parti pour les élections fédérales, n’y va pas de main morte avec les représentants de «l’idéologie du genre». Samedi, les délégués doivent approuver le programme, dans lequel on trouvera un thème nouveau et qui sera intitulé «Terreur du genre et folie woke», comme elle le dit dans une interview au «Tages Anzeiger».