Déjà mangé de l'écureuil? Ce restaurant à Londres en a au menu

«Mangeons-les avant qu’ils nous mangent», écrit, le 13 juillet sur Instagram, le chef britannique Douglas McMaster. Dans son restaurant Silo, à Londres, il propose de consommer des espèces invasives. Écureuils, lapins de garenne, écrevisses américaines ou des plantes comme la sargasse et la renouée du Japon font partie des ingrédients utilisés dans les plats de ces «Menus Espèces Invasives», organisés à intervalles réguliers et dont le dernier s’est tenu le 19 septembre. «Nous pouvons faire trois choses avec les espèces envahissantes: les ignorer, les gaspiller ou les manger.»

Bisque d’écrevisses et ravioli d’écureuils

Parmi les plats à la carte, on retrouve les écrevisses américaines, cuisinées comme du homard ou en bisque, et le ravioli d’écureuils. Inspirée par les dim sum chinois, cette boulette de pâte cuite à la vapeur est remplie de la viande, préalablement braisée et sucrée, de ce rongeur très envahissant. En effet, les écureuils gris s’adaptent facilement, se reproduisent rapidement et supplantent les écureuils rouges indigènes. De plus, ils arrachent l’écorce des troncs et des branches, ce qui peut tuer un arbre entier.