Bourg-Saint-Pierre (VS) - «Dans le village, seules deux personnes s’affichent ouvertement comme homosexuelles»

Dimanche, les citoyens de Bourg-Saint-Pierre (VS) sont devenus les Romands qui ont le moins plébiscité le mariage pour tous (27%), finalement accepté par le peuple suisse. Si la victoire du non ne surprend personne au village, son ampleur étonne tout de même (29 oui, 80 non).

Les enfants au cœur du débat

Fabrice Ançay a également voté non, mais il nuance le précédent propos. «Ce type de mariage ne me pose aucun problème. Par contre, je ne défends pas l’idée qu’un enfant puisse vivre avec deux mamans ou deux papas. Peut-être que dans quelque temps, je changerai d’opinion.»

«Dans le village, seules deux personnes s’affichent ouvertement comme homosexuelles», avoue le président de la commune, Gilbert Tornare. Parmi celles-ci: Damien Bernard qui n’est pas du genre expansif: «Ce qui fait partie de la sphère privée reste chez soi. Si on demeure discret, il n’y a aucun problème avec les autres habitants. De toute manière, on ne choisit pas de devenir homosexuel. On vit comme on est.»