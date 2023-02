«Pendant la minute de silence, on a tous espéré du bien pour lui et sa famille»

Vendredi soir, une embardée sur une route de Savigny (VD) a coûté la vie à un adolescent de 15 ans. Dans l’école lausannoise où le jeune disparu était élève, l’émotion est palpable. Le temps est à la parole et au recueillement. «On a parlé pendant les deux premières périodes lundi. Certains élèves ne sont pas venus en cours… C’est un peu glauque et froid. On sent que ce n’est pas facile non plus pour les professeurs…», raconte mardi un jeune homme du même âge. Ces derniers ont eu la lourde tâche d’annoncer ce que l’on sait à leurs élèves.