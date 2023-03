Ski alpin: Au «prize money», Shiffrin bat de justesse Odermatt

Ce sont les deux ogres du cirque blanc. Mikaela Shiffrin et Marco Odermatt ont remporté le grand globe de cristal et battu des records. Le plus grand nombre de victoires en carrière (hommes et femmes confondus) pour Shiffrin avec 88 succès, le nombre de points le plus élevé sur une saison (chez les hommes) pour Odermatt avec 2042 unités.



Les deux athlètes ont remporté 14 (Shiffrin) et 13 victoires (Odermatt) sur le circuit de Coupe du monde en 2022/2023. Et cette saison d’exception se traduit au niveau du prize money. Au terme des 38 épreuves de l’hiver, qui vient de s’achever, l’Américaine a gagné 964’200 francs, soit 23’000 de plus que le Suisse (941’200 francs).



Le Nidwaldien a quasi doublé son gain obtenu la saison passée, où il n’avait gagné «que» 565’440 francs. La meilleure skieuse de l’histoire, elle, a accumulé presque autant d’argent cet hiver que les trois prochaines skieuses du classement du prize money (Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Gut-Behrami).