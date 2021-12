Covid à Genève – Dans les bars, «après 21h, c’est mort»

Capture d’écran Facebook

Port du masque à l’intérieur, consommation assise, recommandation de télétravail. Les nouvelles mesures de lutte contre le Covid ont comme un goût de déjà-vu. De quoi inquiéter les gérants de bars genevois. «2020, c’était l’horreur. Là, j’ai l‘impression que c’est un retour en arrière», confie Samuel Côte, gérant du pub des Vergers, à Meyrin.

Depuis l’introduction de restrictions par le Canton, fin novembre, puis par le Conseil Fédéral début décembre, les bistrots font face à une chute significative de la fréquentation. «Grâce aux chaufferettes, on arrive encore à sauver l’apéro. Mais après 21h, c’est mort la semaine», s’attriste Mehrez Agrebi, patron du Café de la presse, au centre-ville. «Avec le retour du télétravail, les gens restent chez eux. C’est vraiment tendu. J’ai peur pour l’avenir», avoue Samuel Côte.

À tel point, que la semaine dernière, lui et sa femme ont lancé un appel à l’aide sur Facebook (photo ci-dessus). «Si ça continue comme ça, on ne tiendra pas plus de trois ou quatre mois. C’était un poste du cœur pour dire: Ne nous oubliez pas. Venez boire un verre». Le message a été entendu. En plus de nombreux encouragements, des clients qui avaient vu la publication sur le réseau social ont rendu visite au couple.

Sorties de groupe annulées

Outre une baisse de la clientèle, les établissements ont aussi dû dire adieu aux soirées de boîte et sorties de groupe de fin d’année. Un nouveau coup dur. «Depuis deux semaines, c’est annulation sur annulation», regrette le tenancier du Café de la presse, qui ne sait pas à quoi s’attendre pour la suite.

Même constat à l’Almercato, à Carouge, où l’équipe a enregistré trois résiliations en une semaine. Malgré une grande terrasse, le bistrot s’en sort difficilement. Aussi, pour éviter trop de casse, certains soirs, il tire la prise avant l’heure. «Si on voit qu’il n’y a pas beaucoup de monde, on ferme. Ça arrive surtout en début de semaine. Au lieu de 23h, on boucle une heure avant», explique une employée. Même scénario au Jules Verne à Plainpalais où, faute de clients, un employé a décidé de fermer plus tôt la semaine dernière. Pour lui, la situation est catastrophique depuis l’introduction des nouvelles mesures.

À la rue de l’école de médecin, plusieurs bars disent encore tenir le coup. Comme au Volt où la gérante précise ne «pas avoir dû fermer plutôt. Pour l’instant…»

La règle des 2G: certains bars y pensent