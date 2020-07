«Dans les commerces, les contacts rapprochés sont généralement évitables»

Beurk 28.07.2020 à 12:58

Il est plus prudent d'avoir des masque comme protection obligatoirement dans tous les cantons, pour permettre d'éviter une deuxième vague, et encore plus prudent que tous prennent leurs disposition des geste barrière, habite à la frontière FR-VD, pour FR le masque n'est pas obligatoire alors que VD elle l'est dans tous les magasin... je suis aller dans le valais personne n'en portais.... ou est la logique