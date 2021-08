Documentaire : Dans les coulisses de la création avec Mark Ronson

Le producteur britannique est au centre d’un documentaire sur la musique diffusé sur Apple TV+.

Mark Ronson présente un documentaire en six épisodes autour de la production musicale, disponible sur la plateforme Apple TV+. Dans «Watch The Sound», le Britannique, qui a travaillé sur des succès d’Amy Winehouse, d’Adele, de Lily Allen, de Diplo ou de Bruno Mars, «explore l’évolution de la musique et les technologies révolutionnaires qui l’ont façonnée telle que nous la connaissons aujourd’hui».

«Chaque fois que je constate qu’une nouvelle technologie me dépasse, je me demande si c’est le moment de raccrocher définitivement. Et je parviens toujours à remettre l’ouvrage sur le métier», explique Mark Ronson, 45 ans. Paul McCartney, Dave Grohl, Ad-Rock et Mike D des Beastie Boys ete ncore Charli XCX ont participé à ce documentaire, dont la bande-son vient tout juste d’être publiée.