Sortie ciné – Dans les coulisses de la haute couture

«Haute couture» démarre mal et ne continue pas mieux: il sonne faux et aligne les clichés maladroits (une Arabe de la banlieue pickpocket, une femme de ménage africaine qui a une réplique et demie, une Blanche bourgeoise esseulée – il pleut à chaque fois qu'elle se sent seule...).

Quant à l’aspect mode et haute couture, il est délaissé au profit d’engueulades et de réconciliations répétitives entre Jade et Esther. On rêvait de voir les tissus et les belles robes tourbillonner; le tout est statique et manque cruellement de flamboyance.