Documentaire

Dans les coulisses de «La Reine des neiges 2»

Disney propose une série en six épisodes qui vous fera découvrir les dessous de la création du film d’animation.

Anna, Elsa, Kristoff, Olaf et Sven commencent à vous manquer? Ça tombe bien: une série documentaire sur les coulisses du second film est à découvrir dès ce vendredi 26 juin 2020 sur Disney+.

Composée de six épisodes d’environ 40 minutes chacun, «Dans un autre monde: Les coulisses de La Reine des neiges 2» revient sur les 12 mois qui ont précédé la sortie mondiale de ce qui est devenu le plus gros succès de l’histoire de l’animation.

Chaque détail millimétré

Les trois premiers épisodes, que nous avons pu visionner, captivent sur plusieurs aspects. Tout d’abord, le nombre de personnes qui ont travaillé sur «La Reine des neiges 2», qu’ils soient réalisateurs, designers, auteurs-compositeurs, interprètes, producteurs ou autre. Ensuite, le souci du détail. On voit le célèbre duo Kristen et Robert Lopez (à l’origine de «Libérée Délivrée») travailler sur un morceau pour qu’il colle au millimètre près aux gestes des personnages, tandis que plus tard, ils s’extasieront en composant un morceau spécialement pour Kristoff. Face à son écran d’ordinateur, une designer réalise elle aussi un travail d’orfèvre pour donner des expressions différentes à chacun des rennes qui courent côte à côte.