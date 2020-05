Musique

Dans les coulisses du célèbre festival Coachella

Le documentaire «Coachella: 20 Years in the Desert» a été dévoilé sur YouTube au moment même où le festival devait se dérouler en Californie...

Le premier week-end du célèbre festival californien Coachella devait se clôturer ce dimanche avec le (trop) rare Frank Ocean. Mais même l'événement musique le plus «hype» de la planète n'a pas survécu au coronavirus. En tout cas pas en avril. Coachella a été décalé à l'automne. L'événement se tiendra du 9 au 11 et du 16 au 18 octobre.

Pour faire patienter ses centaines de milliers de festivaliers contraints de changer leurs plans, Goldenvoice, l'organisateur, leur a réservé une petite surprise en dévoilant sur YouTube «Coachella: 20 Years in the Desert», un documentaire sur 20 ans de festival, à Indio, dans le désert californien, à 200 km de Los Angeles.

L'occasion de découvrir des images exclusives des backstages et de (re)voir des prestations d'anthologie, dont certaines ont marqué l'histoire de la musique. Beyoncé, Drake, Kanye West, Daft Punk, Madonna, Travis Scott, Rage Against The Machine ou encore Swedish House Mafia, tous sont présents dans le fameux documentaire...