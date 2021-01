Inde : Dans les coulisses du plus grand fabricant de vaccins au monde

Le Serum Institute of India produit des millions de doses de vaccins par année. Fondé en 1966, il gère actuellement la production du Covishield, le vaccin contre le Covid-19 conçu par AstraZeneca et l’université d’Oxford.

Le tintement des minuscules flacons, contrôlés par des techniciens silencieux, en tenue de protection, contraste avec l’effervescence qui règne sur le site du plus grand fabricant de vaccins au monde, l’Institut Serum en Inde.

Fondé en 1966 à Pune (ouest), Serum Institute of India (SII) produit à grande cadence des millions de doses du vaccin contre le Covid-19 Covishield, développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford, pour l’Inde et une grande partie des pays en développement.