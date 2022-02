Diplomatie : Dans les crises qui secouent le monde, la Russie mène la danse à l’ONU

Selon un expert, «la plus grande force de la Russie est qu’elle n’éprouve aucune honte à faire exploser la diplomatie de l’ONU quand elle le veut».

Ukraine, Syrie, Libye, Soudan, Centrafrique, Mali… Dans les crises, la Russie joue les premiers rôles dans presque tout comme en témoigne son activisme au Conseil de sécurité de l’ONU, dans les gros dossiers comme les petits et sur fond d’apparente passivité des États-Unis. Paradoxalement, Moscou ne pèse pourtant guère sur la scène économique mondiale ni dans sa contribution financière à l’Organisation des Nations Unies très en deçà de celles des États-Unis, de l’Union européenne ou de la Chine.

«La plus grande force de la Russie est qu’elle n’éprouve aucune honte à faire exploser la diplomatie de l’ONU quand elle le veut», résume Richard Gowan, spécialiste à New York de l’ONU pour le compte du centre de réflexion International Crisis Group. «Contrairement à la Chine, qui essaie toujours d’éviter de se lancer dans de grands combats à New York, la Russie utilisera son droit de veto au Conseil de sécurité même si elle offense la plupart des autres membres de l’ONU», explique-t-il à l’AFP.