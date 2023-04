Réchauffement climatique: Dans les glaces de l’Arctique, la course  pour sauver la mémoire du climat

Une équipe de chercheurs va commencer mardi le forage des glaces de l’archipel arctique du Svalbard dans une course contre la montre pour prélever des siècles de données climatiques et environnementales avant leur disparition sous l’effet du réchauffement, a annoncé lundi la fondation Ice Memory.

«Les glaciers des hautes latitudes, comme ceux de l’Arctique, ont commencé à fondre à grande vitesse . Nous voulons récupérer et préserver, pour les générations futures de scientifiques, ces extraordinaires archives du climat de notre planète avant que toutes les informations qu’elles contiennent ne soient complètement perdues», indique Carlo Barbante, directeur de l’Institut des sciences polaires du Conseil national de la recherche italien et vice-président de la Fondation, dans un communiqué.

Préserver la matière première

Les huit scientifiques de France, Italie et Norvège, un spécialiste du forage et un guide de montagne rapporteront de cette région qui se réchauffe nettement plus vite que la moyenne mondiale deux carottes de glace de 125 mètres de long. L’une sera analysée prochainement et l’autre conservée dans l’Antarctique pour les générations futures, à l’issue d’un véritable défi lancé à la logistique des chaînes du froid.