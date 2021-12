Dans les hôpitaux et les EMS, le Covid est bien pire que la grippe

Les patients infectés par le coronavirus ont été plus nombreux à être hospitalisés que lors des vagues de grippe, l’ont été plus longtemps et y ont plus souvent succombé.

Parmi les chiffres publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS), certains peuvent faire croire que le diable a été peint sur la muraille en parlant du Covid. En 2020 en Suisse, dans l’absolu, il y a eu 5% de moins de personnes qui ont été hospitalisées, toutes causes confondues, qu’en 2019 avant que n’éclate la pandémie. De plus, «seulement» trois personnes sur 100 qui ont été hospitalisées l’ont été pour Covid.

Plus, plus longtemps et plus mortel

Or d’autres données, notamment des comparaisons avec les vagues de grippe, montrent un tableau plus sombre. La durée des séjours est rallongée: aux soins intensifs, entre 2017 et 2019, 23,8% des patients hospitalisés pour la grippe ont passé plus de 150 heures aux soins intensifs. Pour le Covid, le taux est de 47,3% (en moyenne 232 heures, durée qui diminue lors de la 2e vague). De plus, 3,9% des patients atteints de la grippe sont décédés à l’hôpital contre 12,4% pour les patients Covid.

La diminution totale du nombre d’admissions est dû très majoritairement au renoncement aux interventions non urgentes en mars et avril pour éviter la saturation. «Plus de 80% de la diminution des hospitalisations intervient au cours du printemps», note l’OFS.

Des pics à observer

Surtout, pour l’OFS, il est important d’analyser les données par moments plutôt que annuellement. Par exemple, le nombre total d’heures passées en soins intensifs n’a augmenté «que» de 4% en 2020. Mais, lors de la dernière semaine de mars, ce nombre était de 80% supérieur à celui de la moyenne des années précédentes au niveau national, mais de +206% à Genève et +282% au Tessin par exemple. «63% de ces heures sont le fait d’hospitalisations avec un diagnostic de Covid», remarque l’OFS. Enfin, concernant les décès, si 3% des patients hospitalisés l’étaient pour Covid, ceux-ci représentent 16% des décès constatés à l’hôpital.

Hécatombe dans les EMS «La pandémie a eu un impact majeur sur les EMS et les personnes qu’elles accompagnent ont payé un lourd tribut: une forte surmortalité a été enregistrée au cours de l’année 2020», note l’OFS. Là aussi, les chiffres diffèrent si on les observe sur l’année ou lors des pics. En 2020, au total, le nombre de décès dans les EMS a augmenté de 16% par rapport à 2019. Or cette augmentation explose et passe à 83% entre mi-octobre et la fin de l’année par rapport à la même période en 2019. Quant au nombre d’admissions, il a légèrement diminué sur l’année entière, mais l’a été massivement entre fin mars et le mois de mai.