«2G», «2G+», «3G»? : Dans les hôtels avec bains, c’est la jungle des mesures sanitaires

Les établissements hôteliers font face à une variété de règles qui leur donne du fil à retordre. Certains s’en sortent mieux que d’autres.

Aux bains de Lavey, il est désormais possible de n’accéder qu’aux bassins extérieurs.

Pour réserver une chambre, aucune vaccination ni test ne sont nécessaires. Pour une table au restaurant, il faut être vacciné ou guéri. Pour les bains intérieurs, il faut être vacciné/guéri récemment ou vacciné/guéri+testé. Le tout, dans le même hôtel. C’est la situation à laquelle font face les établissements qui ont des espaces spa, bains thermaux et piscines.

«La Confédération a imposé des mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre rapidement», déplore Andreas Züllig, président de Hotelleriesuisse à nos collègues alémaniques. Dans son hôtel à Lenzerheide (GR), par exemple, il existe plusieurs accès aux bains. «Il ne nous est pas possible de surveiller chaque entrée et contrôler qui y entre», dit-il, d’autant que plusieurs employés de l’hôtel seraient en quarantaine.

Dépistage à l’entrée des bains

L’autre souci, c’est la disponibilité des tests. Les centres sont souvent saturés et les personnes qui ont besoin d’un test pour les lieux soumis à la règle des «2G+» sont parfois dans l’impossibilité d’y accéder faute de trouver une place pour un dépistage. À Ovronnaz (VS), un centre de test a été ouvert jeudi dans la structure même des bains et peut mener des tests rapides de 10h à 13h.