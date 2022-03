Réfugiés à Genève – Dans les lieux d’accueil, toute la société ukrainienne défile

Au temple de l’Armée du Salut, les réfugiés peuvent boire un café, manger ou simplement se reposer. (photo d’illustration) Hospice général

Lucy, Elena, Natalia et Sacha. Les quatre Ukrainiens ont en commun d’avoir quitté leur pays pour fuir la guerre. Comme de nombreux exilés, depuis dix jours, ils sont accueillis dans le temple de l’Armée du Salut, en Vieille-Ville, pour un café, un lit d’urgence ou simplement se poser après, souvent, un voyage harassant. Sur le terrain, professionnels et bénévoles ont ainsi vu arriver les réfugiés. «Les premières personnes qui sont venues frapper à notre porte faisaient partie, à l’évidence, des classes sociales élevées, relate Grégory Builles, travailleur social de l’Armée du Salut. Des gens très instruits, bien habillés, mais qui ont, pour la plupart, tout perdu.»

Réfugiés très connectés

Ainsi, Valery Bragar, traducteur bénévole, raconte l’histoire d’une trentenaire, manager de projets à la télévision ukrainienne à Kiev. «Il y a trois mois, elle était venue à Genève pour visiter des amis. aujourd’hui, elle est de retour, comme réfugiée après cinq jours de voyage. Quand la guerre a éclaté, elle est partie de chez elle en catastrophe, vêtue de sa combinaison de ski, ce qu’elle avait de plus chaud.»

Puis, au fur et à mesure que le conflit s’est enlisé, d’autres couches sociales de la société ukrainienne sont arrivées à Genève et ont été accueillies dans l’espace cogéré par l’Armée du Salut et l’Hospice général. «Cela commence à changer», confirme Grégory Builles. Quel que soit leur statut social, les réfugiés ukrainiens «se côtoient, s’échangent des informations, s’entraident. Ils ont en commun d’être tous très connectés», remarque Sylvie Meyer, travailleuse sociale de l’Hospice général.

Ils venaient d’acheter une maison

À Odessa, Lucy et Sacha venaient d’acheter une maison, dans l’idée d’y fonder une famille. La guerre aura eu raison de leurs plans. Lui, livreur «bien payé», elle, diplômée en écologie, mais gagnant sa vie en rendant des «services ésotériques», ont tout quitté quand les bombes sont tombées sur leur ville. «À cause du passage des avions et du souffle des bombardements, le toit s’est effondré, les vitres ont explosé», explique Lucy. Arrivés à la frontière, ils ont dû abandonner leur voiture, «car il fallait payer un pot-de-vin et nous n’avions pas les moyens», souligne Sacha, qui, inapte au service militaire, a pu passer. À Genève, où ils sont arrivés, sans attaches, ils espèrent surtout que la guerre se termine le plus rapidement possible afin de retourner chez eux.

Un espoir que caresse également Elena. Originaire de Kharkiv, cette professeure de musique en crèche, y menait «une vie modeste, dit-elle, mais stable» qu’elle souhaite retrouver. Avec sa fille de 2 ans, elle a quitté en catastrophe sa ville dès le début du conflit. «Il fallait partir, n’importe où, mais partir.» Elle a rejoint Genève après être passée par l’Allemagne et la Pologne, pensant pouvoir y trouver une aide. Mais cela ne s’est pas concrétisé une fois sur place. En Suisse, pour l’heure, elle «vit au jour le jour».

Enregistrer son entreprise en Suisse

La vie de Natalia, originaire de Kiev, était tout autre. Indépendante spécialisée dans le recrutement technique, cette maman d’une adolescente voyageait énormément pour son travail. «Lorsque la guerre a éclaté, nous étions à Lviv, mais en temps normal, nous nous déplaçons beaucoup.» Dans un anglais parfait, elle raconte avoir choisi la Suisse «parce que c’est un pays sûr». Depuis son arrivée, elle apprécie particulièrement le côté cosmopolite de Genève et le fait que la ville abrite une importante communauté d’expatriés. Ses deux inquiétudes pour l’instant: scolariser sa fille rapidement et obtenir le permis S afin d’enregistrer son entreprise en Suisse et reprendre son activité professionnelle. «Actuellement c’est difficile, ma société est en Ukraine, qui est soumise à des restrictions.»

Lucy, Elena, Natalia et Sacha se sont tous enregistrés en ligne au centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Ils attendent désormais une convocation qui marquera l’officialisation de leur séjour en Suisse, à Genève ou dans un autre canton.