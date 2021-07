Commerce : Dans les magasins, mais sans les masques

Le commerce de détail voudrait que l’obligation du port du masque tombe dans les locaux de vente.

Certains voudraient que le port du masque ne soit plus obligatoire dans les commerces.

L’association suisse des commerces de détail, Swiss Retail, exige la fin de l’obligation du port du masque chirurgical à l’intérieur des magasins dès la fin du mois de juillet ou le début du mois d’août, relaient «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung». La faîtière met en avant une étude de l’institut allemand Max Planck montrant que le risque d’infection au coronavirus dans les magasins est très faible, même sans masque. Du côté des CFF et de CarPostal, le port du masque n’est pas remis en question. «Il faut que les usagers des transports en commun puissent avoir confiance», lance Roger Baumann, porte-parole de l’Union des transports publics. Même son de cloche auprès des associations de sport professionnel comme le foot ou le hockey. Quant aux organisateurs de foires ou de congrès, ils appellent à rester «raisonnables et prudents».