La Chaux-de-Fonds: il y avait eu 1926, il y aura désormais 2023

Une conférence de presse était organisée lundi après-midi à La Chaux-de-Fonds par les autorités neuchâteloises, afin de donner un premier bilan des dégâts matériels et humains causés par le passage d’une tempête éclair dans la région. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont considérables: une personne décédée, une quarantaine de blessés admis dans les hôpitaux, cinq immeubles évacués dont le Métropole Centre, plusieurs milliers de bâtiments touchés ou encore la chute d’une ligne à haute tension. À 16h, les services d’urgence comptabilisaient près de 1200 appels. Une centaine de policiers ont été mobilisés et les pompiers sont partis 83 fois en intervention, avec notamment le soutien des pompiers de Lausanne et de Genève.