Guerre en Ukraine : Dans les pas de l’Allemagne, Washington va livrer 31 chars à l’Ukraine

Jusqu’à récemment, les Etats-Unis disaient ne pas être prêts à fournir leurs chars lourds les plus avancés à Kiev.

Après de longues tergiversations, Washington va livrer 31 chars Abrams à l’Ukraine pour l’aider à combattre l’invasion russe , a annoncé mercredi un haut responsable américain, dans la foulée du feu vert allemand à l’envoi de chars à Kiev et en dépit des avertissements de Moscou.

«Continuer à mieux se défendre»

La livraison de chars à l’Ukraine n’est pas une «menace offensive contre la Russie», a ensuite affirmé le président américain Joe Biden après l’annonce du feu vert de Washington. Ces livraisons et l’aide militaire s’inscrivent dans le cadre «de l’engagement de pays à travers le monde, menés par les Etats-Unis, à aider l’Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale (...). Il ne s’agit pas d’une menace offensive contre la Russie», a-t-il déclaré lors d’une brève allocution.

La nouvelle intervient après que l’Allemagne a donné son aval à l’envoi de chars lourds Leopard 2 à l’Ukraine après des semaines d’hésitations . Le président Biden s’est d’ailleurs entretenu mercredi avec les dirigeants allemand, français, italien et britannique «dans le cadre de notre étroite coordination sur le soutien à l’Ukraine», selon sa porte-parole.

«Un équipement très compliqué»

Kiev réclame depuis des semaines aux Occidentaux des chars modernes, les jugeant essentiels pour repousser l’invasion. Jusqu’à récemment, les Etats-Unis disaient ne pas être prêts à fournir leurs chars lourds les plus avancés, les Abrams, à l’Ukraine pour combattre l’invasion russe, justifiant ce refus par des questions de maintenance et de formation.

La semaine dernière, le numéro trois du Pentagone, Colin Kahl, avait souligné que le char Abrams était «un équipement très compliqué». «Il est cher, il requiert une formation difficile, il a un moteur d’avion à réaction. Je crois qu’il consomme 11 litres de kérosène au km», avait expliqué Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la stratégie. «Ce n’est pas le système le plus facile à entretenir», avait-il ajouté.

Formés «en dehors d’Ukraine»

Mercredi, de hauts responsables américains ont indiqué sous couvert de l’anonymat que les Etats-Unis allaient former, «en dehors d’Ukraine», les Ukrainiens au maniement du char. Ils ont également expliqué que 31 chars seraient précisément livrés parce que ce chiffre correspond à la composition d’un bataillon de chars ukrainiens. Les autorités américaines travaillent «sur les mécanismes pour livrer le carburant et l’équipement dont l’Ukraine aura besoin pour opérer et entretenir les Abrams», a dit l’un d’eux.