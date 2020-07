Basketball

Dans leur bulle d’Orlando, les basketteurs se mettent à la pêche

Confinés avant de pouvoir reprendre la compétition, les joueurs de NBA se découvrent de nouvelles passions.

La pêche n’est pas le seul passe-temps des joueurs dans la bulle d’Orlando: les jeux vidéo, le golf et l’apéro sont aussi des activités prisées des joueurs.

Les stars de la NBA s’ennuient dans la bulle d’Orlando. Enfermés au complexe ESPN Wide World of Sports de Disney, les joueurs ont le temps pour essayer de nouvelles activités. Après les mauvaises surprises des repas et en attendant que le parc d’attractions Disney leur ouvre ses portes, certains basketteurs se sont essayés à la pêche. Et avec succès, si l’on en croit les photos partagées sur les réseaux sociaux.