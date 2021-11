Washington : Dans leur sapin de Noël, les Biden ont accroché une photo… des Trump

Des journalistes en visite lundi à la Maison-Blanche ont remarqué, parmi les boules, guirlandes et autres décorations d’un sapin, un cliché du précédent couple présidentiel.

Joe et Jill Biden ont voulu jouer la carte de l’apaisement en accrochant à l’un des sapins de Noël de la Maison-Blanche des photos d’autres familles présidentielles, dont une représentant Donald et Melania Trump.

Dans une Amérique plus divisée que jamais, les Biden semblent vouloir jouer l’apaisement, au moins symbolique, à l’approche des fêtes de fin d’année. Parmi les clichés d’autres familles présidentielles ornant l’un de leurs sapins de Noël, ils ont glissé une image de Donald et Melania, et ont aussi exposé des cartes de vœux signées par Donald Trump.

Déco supervisée par Jill Biden

Ce détail dans la décoration – supervisée par la First Lady – a d’autant plus retenu l’attention que l’ancien et l’actuel président n’ont jamais caché l’antagonisme qui les sépare. Joe Biden ne prononce quasiment jamais le nom de son prédécesseur, qu’il appelle «l’autre gars». Et Donald Trump continue à clamer qu’il a gagné l’élection de 2020.