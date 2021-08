Marvel - Dans l’histoire de Shang-Chi, tout est affaire de famille

■ Le pitch Dans «Shang-Chi et la légende des dix anneaux», Shaun (le Canadien Simu Liu) est voiturier à San Francisco, mène sa vie à la cool et adore passer ses soirées au karaoké avec sa superpote Katy (Awkwafina). Jusqu’au jour où son passé et ses secrets remontent à la surface, lorsqu’il se fait agresser par une bande de criminels dans un bus (scène de combat intense!). Shaun/Shang-Chi embarque alors pour Macao afin d’y retrouver sa sœur et d’affronter leur dangereux géniteur (Le Mandarin, interprété par Tony Leung).