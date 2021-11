MARCHé DU TRAVAIL Suisse – Dans l’hôtellerie, la reprise se confirme

L’industrie reste frileuse

Le secteur industriel suisse, lui, se montre peu disposé à recruter de nouveaux employés, rapporte l’AWP. Seul un quart des entreprises du secteur embauche actuellement, et ce bien qu’elles en aient les capacités. La raison: les hausses des prix des matières premières et les délais de livraison qui rendent frileux les employeurs, ceux-ci anticipant des difficultés d’approvisionnement et un ralentissement de la production qui pourrait s’ensuivre. L’indice PMI – qui mesure les performances mensuelles d’entreprises industrielles selon leurs directeurs d’achats – publié lundi par la société Procure.ch et Credit Suisse, a d’ailleurs atteint 65,4 points en octobre, en baisse de 2,7 points par rapport à septembre.