Roumanie : Dans l’ombre des frères Tate, les coulisses des studios de camgirls

8000 euros par mois

Tout autour, des dizaines de chambres au décor intimiste équipées de matériel vidéo, avec de grands lits recouverts de draps en soie et de coussins. Huit heures par jour, les camgirls y échangent en privé avec des clients, qui déboursent entre deux et dix dollars par minute. Au final, leurs revenus peuvent atteindre 8.000 euros nets par mois voire beaucoup plus, alors que le salaire moyen plafonne à 800 euros dans ce pays d’Europe orientale.

Partager un repas par écran interposé, dormir «ensemble», servir de confidentes: celles qui sont recrutées suivent une formation pour «gagner de l’argent en gardant leurs vêtements le plus longtemps possible», poursuit la quadragénaire. «Les contenus sexuellement explicites «ne représentent que 5% du travail». Pour des raisons de sécurité, les interlocuteurs sont uniquement situés à l’étranger et des zones géographiques peuvent être bloquées sur demande des employées, que l’AFP n’a pas pu interroger.

«Un proxénète dans un sens positif»

D’une activité de niche dans les années 2000, le videochat roumain s’est imposé sur les ruines de l’industrie pornographique, tuée par la gratuité d’internet, comme une référence mondiale – aux côtés de la Colombie et de la Russie. «Il pèse pour 40% du marché dans le monde», estime Anastasia, 33 ans, qui travaille au sein de la direction d’un autre studio, «Models4Models». Elle a préféré taire son patronyme. Dans un pays réputé pour la vitesse de la connexion internet, on compte plus de 500 studios et des milliers d’emplois, selon des professionnelles du secteur. Aucune donnée officielle n’est cependant disponible.