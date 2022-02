Guerre en Ukraine : «Dans ma génération, trois mots reviennent: honte, choc et impuissance»

Après les frappes aériennes et l’avancée des forces armées en direction de Kiev, les ressortissants russes et ukrainiens de Suisse expriment leur inquiétude pour leur famille.

«C’est terrible… C’est le jour le plus difficile de ma vie», lâche d’une voix tremblante Oxana Kobzar, résidente genevoise et secrétaire de la Swiss Ukrainian Society. Sa famille, qui habite à 20km de la frontière nord avec la Russie, l’a appelée à 5h, jeudi. «Depuis, je leur téléphone toutes les demi-heures, pour me rassurer et voir s’ils vont bien. Pour l’instant (ndlr: vers 15h, jeudi), ça va, compte tenu des circonstances. Ils sont cloîtrés chez eux. Les soldats russes étaient dans la rue, mais ils n’ont fait que passer, sans entrer dans les maisons.»