Lily James aime être là où on ne l'attend pas

La comédienne a étudié le théâtre dans une prestigieuse école de Londres. Imago

De la série historique «Downton Abbey» au film fantastique «Cendrillon» en passant par la comédie musicale «Mama Mia!» et, plus récemment, par le rôle de Pamela Anderson dans la mini-série trash «Pam & Tommy», Lily James sait mieux que personne surprendre et brouiller les cartes. La Britannique de 33 ans sera à voir au cinéma, dès mercredi 8 mars 2023, dans «Et l’amour dans tout ça?». Ce film mélange comédie romantique anglaise et l’univers de Bollywood.

Après avoir incarné Pamela Anderson, qu’est-ce qui vous a attiré vers cette comédie romantique?

Il me fallait une histoire d’amour simple après les excès de «Pam et Tommy» (rire). J’essaie dans mes choix d’être là où l’on ne m’attend pas. Cela ne sert à rien d’enchaîner les projets si tout se ressemble. Avec les années, j’ai appris à être de plus en plus courageuse dans mes rôles. En fait, si je sens la peur en lisant une proposition de script, c’est bon signe. Jouer Pamela a été un énorme challenge. «Et l’amour dans tout ça?» était tout aussi motivant pour moi.

Pourquoi?

Pour plusieurs raisons. Le film est réalisé par Shekhar Kapur, un grand réalisateur indien qui avait signé les deux longs métrages sur la Reine Élisabeth II avec Cate Blanchett. C’est sa première mise en scène depuis près de 10 ans. Je tenais à faire partie de ce tournage. Et puis mon partenaire, Shazad Latif est un ami de longue date. C’était à la fois bizarre et intéressant de tourner une histoire romantique avec un comédien qui est un pote.

Est-ce plus facile de simuler une relation amoureuse avec un acteur qu’on connaît bien?

Oui car nous avons une complicité naturelle. On se connaît depuis 10 ans. Et je suis aussi proche de sa compagne ce qui évite les complications quand on doit faire semblant d'être amoureux devant des caméras (rire).

Le film se déroule entre Londres et Lahore au Pakistan…

Exact. J’incarne Zoé, une jeune réalisatrice anglaise ambitieuse qui décide de filmer son ami d’enfance alors qu’il doit rentrer au Pakistan pour épouser une fille dans un mariage arrangé par sa famille. Bien sûr, les deux amis d’enfance vont réaliser qu’il y a plus que de l’amitié entre eux. J’adore les comédies romantiques comme «Love Actually» et «Pretty Woman». J’espère que notre film va devenir un grand classique du genre.

Vous aimez changer de look pour chaque film. Est-ce important?

J’adore être imprévisible. Mais il va falloir que je commence à arrêter de changer de couleur de cheveux pour chaque film sans quoi je vais finir chauve! Je peux décider sur un coup de tête de devenir blonde ou brune ou encore de tout couper. Je trouve que ça aide à donner différents aspects à une actrice et être moins prévisible à l’écran.

Quel pourrait-être votre prochain challenge?