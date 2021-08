France : Dans Paris limité à 30 km/h, «ça va être encore plus compliqué»

Déjà en vigueur dans 60% de la capitale française, la limitation a 30 km/h a été étendue, depuis lundi, à la quasi-totalité des rues. Une mesure saluée par les Parisiens, moins par les Franciliens.

Les automobilistes laissent passer les flots de piétons et de cyclistes au feu rouge, puis redémarrent en trombe pour filer vers l’Opéra ou la place de l’Etoile, sans ralentir plus qu’avant sur un boulevard Haussmann désormais limité à 30 km/h. «On ne le sent pas encore car ça vient d’être mis en pratique», explique Pierre Morizot, qui traverse la place à vélo pour aller travailler. «Les vélos sont de plus en plus présents, les pistes cyclables sont partout, on est très proches des voitures. Le fait de ralentir, ça permettra d’être plus en sécurité», approuve-t-il.