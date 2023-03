Laura Chaignat seule sur scène dans Presque Phèdre

Quand on lui demande si elle avait envie de monter seule sur scène pour raconter sa vie depuis longtemps, la comédienne jurassienne commence par nous interroger: «À partir de quel moment c’est longtemps?» Puis elle enchaîne sur son amour du théâtre depuis qu’elle est «tout bébé», sur les séries ( comme «Hockey Meuf» ) et les sketches qu’elle a écrits, sur le vaudeville qu’elle a imaginé pour une compagnie amateure de Montfaucon (JU). Dans la vie comme sur scène ou à la radio, Laura Chaignat parle beaucoup, mais jamais pour ne rien dire. À 32 ans, elle a pensé qu’il était peut-être temps d’écrire un spectacle plus personnel qu’elle serait seule à interpréter.

Dans «Presque Phèdre», la comédienne, qui a tenu le premier rôle de la websérie «Pantoufles», raconte donc sa vie et son rêve de jouer «Phèdre» au théâtre de Vidy, à Lausanne. «Moi qui m’accrochais à ce rêve, je me suis retrouvée à nettoyer les mégots de clopes écrasés dans les studios de Couleur 3 à 5h du mat. Et maintenant, je vais jouer un seule en scène à Boulimie et, d’une certaine manière, j’ai réalisé mon rêve. Sauf que je ne suis pas à Vidy ni en train de jouer du Racine», confie-t-elle. Si ce spectacle est autobiographique, Laura Chaignat a pris des libertés avec la réalité. «C’est de la biofiction. Tout est à peu près vrai, mais on exagère des traits, on choisit de ne pas parler de certaines choses pour servir le propos», indique-t-elle.