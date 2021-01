La peau est différente d’une personne à l’autre et ses besoins sont différents d’une saison à l’autre, et même d’un jour à l’autre; il faut donc trouver LA routine skincare qui nous convient. Des professionnels ont donné quelques conseils au magazine britannique «Glamour».

Pour le Dr Lancer, consulté notamment par Margot Robbie et Beyoncé, utiliser plusieurs produits (en superposition, qu’on appelle le «layering»), c’est bien, mais le faire dans le bon ordre, c’est mieux. «Chacun doit se créer son propre cocktail, il n’existe aucun produit qui comblera tous les besoins. Si vous utilisez un produit sans obtenir les résultats escomptés, il se peut que vous l’appliquiez à un mauvais moment dans la journée ou dans le mauvais ordre.»

Comment savoir à quel moment ou quel jour appliquer quel produit? «La règle d’or, c’est de le faire en fonction de leur texture: les plus fins et liquides en premier, comme les sérums», poursuit le médecin. Il est rejoint par Lucy Hilson, fondatrice de la marque SKN Rehab: «Ainsi, la peau peut les absorber, car ces produits légers n’arriveront pas à traverser la barrière créée par des crèmes plus épaisses.»

Et si nous avons deux sérums à appliquer? «C’est toujours une question de texture, la plus légère en premier. Donc, entre un produit à base d’eau et un autre à base d’huile, c’est le premier qu’il faut appliquer avant», indique Daniel Isaac, directeur des recherches pour la marque Medik8. Et lorsque les deux produits ont la même consistance? «Il faut choisir celui dont l’ingrédient actif est le plus bénéfique pour notre peau», répond Lucy Hilson.

La spécialiste explique aussi que la peau n’a pas les mêmes besoins le matin et le soir. «La vitamine C, par exemple, s’applique plutôt le matin car elle aide la peau à gérer la pollution et d’autres perturbateurs qu’on rencontre dans la journée, tandis que le rétinol doit être utilisé le soir puisqu’il peut augmenter la sensibilité de la peau au soleil.»

Il existe des produits qui ne devraient pas être superposés. «Tout dépend de la sensibilité de chacun, mais le rétinol, par exemple, peut irriter et assécher la peau; il est donc préférable d’éviter d’appliquer par-dessus des produits à base de certains acides», poursuit-elle. Mais chaque peau est différente, rappelle Daniel Isaac.

Quelle est la routine standard idéale?

Encore une fois, même s’il n’existe pas de routine skincare qui convienne à tout le monde, il y a des produits et des gestes de base incontournables pour le matin.

Le nettoyage «C’est la première étape de toute routine. On élimine ainsi les produits résiduels et les peaux mortes», explique Lucy Hilson. Le tonique (facultatif) La spécialiste rappelle que les toniques équilibrent le pH de la peau. Certains resserrent les pores, d’autres servent plutôt à apaiser. La vitamine C «C’est une alliée précieuse, riche en antioxydants. Elle protège contre la pollution et donne de l’éclat», assure Lucy Hilson. Un ingrédient actif (facultatif) Si la peau a un besoin particulier, c’est à ce moment-là qu’il est le plus indiqué dans la routine. Un produit hydratant «Il va permettre de retenir tous les ingrédients actifs utilisés précédemment, comme un barrage. On peut utiliser le même matin et soir, mais les produits plus légers laisseront mieux la peau respirer. Je recommande un produit léger le matin et un plus épais le soir», poursuit la spécialiste. Une crème solaire «Elle doit être appliquée en dernier. En hiver aussi, il en faut une», assure-t-elle.