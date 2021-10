Jeu vidéo - Dans «Resident Evil 4 VR», on ne regarde plus sous la jupe des filles

«Resident Evil 4», quatrième opus majeur d’une célèbre franchise d’épouvante interactive nippone, a eu droit à une variante. Une version, sortie jeudi, conçue pour être jouée via un casque de réalité virtuelle. C’est Facebook qui a tiré le gros lot puis qu’il s’agit d’une exclusivité pour l’Oculus Quest 2, son casque autonome maison qui se place désormais parmi les plus populaires du marché.

Le géant des réseaux sociaux a trouvé les mots corporate pour décrire les modifications apportées au jeu: «Oculus Studios, Armature et Capcom ont travaillé de concert pour remastériser Resident Evil 4 en réalité virtuelle. Cela inclut des environnements plus immersifs et des graphismes avec une meilleure définition. Cette version inclut aussi des changements dans certains dialogues et animations qui adapteront Resident Evil 4 pour une audience plus moderne.»