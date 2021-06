Football - Dans son film, ce n’est pas Zlatan qui jouera Zlatan

«I am Zlatan: le film». Voilà le nom du biopic consacré au célèbre buteur suédois de 39 ans qui retracera son parcours, de son quartier de Malmö au sommet du football européen. Zlatan Ibrahimovic a dévoilé le trailer de ce documentaire qui doit sortir en septembre. En novembre dernier, La Gazzetta dello Sport avait révélé que le film serait réalisé par le Suédois Jens Sjögren, en étroite collaboration avec le joueur.

En 2011, Zlatan Ibrahimovic avait déjà raconté sa vie dans un livre intitulé «I am Zlatan», écrit par David Lagercrantz. Un livre qui a connu un énorme succès et a été ensuite traduit dans plusieurs langues. Le film se basera d’ailleurs sur cet ouvrage et s’arrêtera au moment où Ibra quitte l’Ajax, en 2004.