Royaume Uni : Dans un bois anglais, de rares abeilles sauvages font le buzz

Un rare écotype dont la lignée remonterait à plusieurs siècles dans l’Oxfordshire a été découvert. On croyait ces populations disparues.

Si des résultats d’analyses ADN doivent encore venir apporter confirmation, la découverte de potentielles descendantes d’abeilles endémiques fait déjà bourdonner d’excitation à Blenheim et au-delà.

On croyait en effet que ces populations avaient largement disparu en raison de maladies, des pesticides et de la concurrence avec des espèces étrangères.

Jusqu’à 500 ruches

Et les abeilles indigènes sont menacées à travers le monde. Au Royaume-Uni, où la plupart de ces insectes sont d’origine étrangère et vivent dans des ruches gérées, on estime qu’un tiers des abeilles endémiques ont disparu ces dernières décennies, décimées notamment par le varroa, un acarien parasite.