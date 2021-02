Retrouvée dans «un état lamentable» : Loana dans un état grave après une overdose

L’ex-Lofteuse Loana a été hospitalisée d’urgence après avoir consommé une dose massive de drogue.

«Elle est à l'hôpital de Hyères et était dans un état très grave. Mais elle peut encore parler. Elle va être transférée en hôpital psychiatrique», a révélé Guillaume Genton, lundi, dans «TPMP». Le chroniqueur, qui réalise le documentaire «Loana, une lofteuse up and down», a raconté que l’ex-candidate de téléréalité n'était pas toujours sobre durant le tournage. «Tout se passe bien pendant les journées. Elle est plutôt joviale et agréable. Elle est entourée sur ce tournage, on ne la laisse pas seule, a-t-il raconté. Mais le soir, c'est une autre histoire. La nuit, elle est seule dans sa chambre.» C’est dans «un état lamentable», qu’un membre de l’équipe a découvert la Française de 43 ans inconsciente dans sa chambre d’hôtel «sens dessus dessous», avant d’être emmenée aux urgences.