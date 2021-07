Brésil : Dans un état «satisfaisant», Jair Bolsonaro reste hospitalisé

Le président Jair Bolsonaro est hospitalisé depuis mardi en raison de violentes douleurs abdominales, causées par une occlusion intestinale.

«On lui a retiré sa sonde naso-gastrique, et il est prévu de reprendre l’alimentation demain (vendredi)», a précisé l’hôpital dans son dernier bulletin de santé. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est encore prévue pour le chef de l’État brésilien qui est intervenu en direct jeudi soir à la télévision depuis son lit d’hôpital.

Unité de soins intensifs

Jair Bolsonaro, 66 ans, avait été admis en urgence dans la nuit de mardi à mercredi à l’hôpital des Forces armées à Brasilia en raison de violentes douleurs abdominales et d’une crise de hoquet persistant depuis plus de dix jours. Il avait alors été hospitalisé dans une unité de soins intensifs et «intubé par précaution», avait indiqué à la radio un de ses fils, le sénateur Flavio Bolsonaro.