Dans un musée à Bâle: Poussettes et biberons interdits lors de la journée… des familles

Certains parents ont déchanté alors qu’ils voulaient se rendre récemment au Kunstmuseum de Bâle lors d’une journée dédiée aux familles. L’institution promettait un cadre moins austère et réservait un accueil adapté aux enfants, comme des ateliers de bricolages, une zone réservée aux tout-petits et une bibliothèque. Une mère raconte pourtant son désarroi ce mardi à la «Basler Zeitung». Son bébé dormait paisiblement dans une poussette quand elle s’est présentée à l’entrée du musée. D’emblée, on lui a fait savoir que l’engin, trop encombrant, n’était pas le bienvenu dans l’institution et devait rester à l’extérieur.