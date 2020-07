Législatives

Dans un pays ravagé, les Syriens appelés aux urnes

Malgré la guerre et la crise économique qui touchent la Syrie, les élections législatives ont lieu ce dimanche, après deux reports.

Les Syriens sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives dans un pays ravagé par la guerre et en plein marasme économique, où le pouvoir de Bachar al-Assad a consolidé son emprise sur l’immense majorité du territoire. Il s’agit des troisièmes élections parlementaires depuis le début en 2011 d’un conflit ayant fait plus de 380’000 morts et provoqué l’exode de millions de personnes, tandis que le régime et ses piliers sont frappés de sanctions occidentales.