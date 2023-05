Dans une présidentielle serrée, le Paraguay pourrait virer à gauche

Le Paraguay, tiraillé entre vitalité économique et corruption endémique, élit dimanche son président, un scrutin extrêmement indécis qui menace sept décennies d’hégémonie de la droite à Asunción, et aux potentielles répercussions diplomatiques… jusqu’en Chine.

Une défaite du plus que centenaire Colorado marquerait un basculement de plus à gauche pour un pays d’Amérique latine, dans la lignée d’une vague dite «rose», ces quatre à cinq dernières années, qui a vu des alternances du Mexique au Chili ou encore de la Colombie au Brésil.

Pays «plein de privilégiés»

Les questions sociales ont fait partie des thèmes de la campagne, tant le «petit» Paraguay (7,5 millions d’habitants, mais plus vaste que l’Allemagne) offre un fort contraste. Puissance agricole (soja, viande), gros exportateur d’électricité (barrage géant d’Itaipu cogéré avec le Brésil), sa santé macroéconomique (4,5% de croissance prévue en 2023, trois fois plus que l’Amérique latine) masque de durables inégalités (24,7% de pauvres) et une santé publique défaillante.

Opposés à l’avortement et au mariage pour tous

En plus, dans un Paraguay aux frontières poreuses (enclavé entre Brésil, Argentine et Bolivie), lieu de transit majeur de la cocaïne andine, la corruption gangrène et tue désormais aussi: un procureur antiblanchiment, un maire antidrogue et un journaliste ont été assassinés en 2022.