Haute-Savoie (F): Dans un tunnel, il lui passe le volant tout en roulant

Le week-end prolongé du 1 er mai, jour férié en France, a donné lieu à de très nombreuses infractions routières aux abords de la frontière suisse, notamment sur l’autoroute A41 entre Annecy (F) et Genève. Dimanche, en quelques heures, pas moins de 41 excès de vitesse ont été recensés, dont un commis par une Neuchâteloise qui roulait 175 km/h à bord d’une Lamborghini . Et les infractions ont continué de plus belle lundi, rapporte «Le Dauphiné libéré» . Toujours sur cette portion d’autoroute, les gendarmes ont notamment pris en chasse un utilitaire qui avait été flashé à 151 km/h au lieu de 110. Mais, alors que le véhicule se trouvait dans le tunnel du Mont-Sion, à 9 km de la douane de Bardonnex (GE), son conducteur a fortement ralenti pour échanger sa place avec sa passagère, tout en roulant. Une ruse pour le moins dangereuse qui n’a pas échappé aux gendarmes. Interpellé, l’homme de 21 ans, qui était sous le coup d’un retrait de permis, a reconnu les faits.

Parmi les autres infractions saillantes, on notera l’audace d’un conducteur qui s’est permis de dépasser à 175 km/h les motards de la gendarmerie qui étaient en train d’intercepter un autre automobiliste. Les faits se sont aussi produits dans le tunnel du Mont-Sion, mais on ne sait pas si c’était durant la poursuite de l’utilitaire aux occupants «échangistes». Enfin, le plus grave excès de vitesse a été enregistré lundi soir et il a été commis par le titulaire d’un permis de conduire suisse, qui était au volant d’une puissante voiture immatriculée en Italie. Le quadragénaire a été contrôlé à 208 km/h, au lieu de 110. Au total, en quatre heures, les gendarmes ont recensé 23 dépassements de vitesse, dont trois graves excès, retiré cinq permis de conduire et placé trois véhicules à la fourrière.