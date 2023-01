Ukraine : Dans un village en ruine, son salon devient une école de fortune

Le bâtiment de l’école a été détruit en avril, lorsque le hameau et la région environnante ont servi de ligne de front pour les combats entre forces russes et ukrainiennes.

Désormais, chaque jour, quelques élèves se retrouvent dans le salon d’Oleksandr et de sa femme Larissa, tandis que des chats se prélassent près du poêle à bois et des canards cancanent dans la cour.

Oleksandr Pogorielov remonte parfois la route qui mène à l’école de son village de l’est de l’Ukraine, où il a enseigné pendant plus de deux décennies. Mais au lieu de classes et de bavardages, il n’y a plus que des ruines silencieuses. Le bâtiment de l’école a été détruit en avril, lorsque le hameau et la région environnante ont servi de ligne de front pour les combats entre forces russes et ukrainiennes.