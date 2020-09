Covid-19 : Dans une Europe masquée, la Suède fait de nouveau cavalier seul

Contrairement à leurs voisins européens, les autorités suédoises n’imposent pas le port du masque, jugé insuffisamment efficace, et n’ont jamais confiné sa population.

Le bilan de la politique suédoise face au coronavirus est contestable puisque la Suède est parmi les pays les plus touchés relativement à sa population. (Photo Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Alors que Paris a rendu obligatoire le port du masque dans toutes ses rues, à Stockholm, rares sont ceux qui l’arborent dans les supermarchés, bureaux, bus et métros. Seule une poignée se plie à son usage.

Si les autorités sanitaires suédoises le jugent insuffisamment efficace, elles insistent sur le respect de la distanciation sociale et le lavage régulier des mains.

Contrairement aux dispositifs imposés dans le reste de l’Europe, la Suède n’a pas confiné sa population et a maintenu ouverts cafés, bars, restaurants et entreprises, demandant à chacun de «prendre ses responsabilités».

Le bilan est contestable: avec plus de 5800 morts et 84’000 cas, la Suède est parmi les pays les plus touchés relativement à sa population. Mais, contrairement à de nombreux pays d’Europe qui connaissent une recrudescence des nouveaux cas, comme la France, les Pays-Bas, l’Allemagne ou la Belgique, les données pour la Suède sont en baisse depuis juin.