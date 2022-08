Japon : Dans une maison de retraite, des bébés redonnent le sourire aux seniors

Au Japon, une maison de retraite «embauche» des bébés et de jeunes enfants pour un travail essentiel: tenir compagnie à des résidants âgés et les faire sourire. Le salaire? Des couches et du lait en poudre. Les nouvelles recrues de l’établissement, situé à Kitakyushu, doivent avoir moins de 4 ans, et leurs parents ou tuteurs doivent signer un contrat stipulant qu’ils peuvent se présenter au travail «quand ils en ont tout simplement envie». Ils sont autorisés à faire une pause «lorsqu’ils ont faim, sommeil ou selon leur humeur», précise le contrat.