Football: Dans une Maladière vide, Yverdon accroche YB

Vaudois (ici Anthony Sauthier, à dr.) et Bernois (ici Joel Monteiro) n’ont pas réussi à se départager. Claudio De Capitani/freshfocus

La Super League vous oblige à apprendre vite. Yverdon Sport, s’il entend ne pas rencontrer trop de difficultés pour cette saison du retour dans l’élite, n’a d’autre choix que de se mettre rapidement au niveau. Et après une première journée compliquée à Zurich la semaine passée (défaite 2-0), les Nord-Vaudois ont cette fois réalisé une belle performance en accrochant le champion de Suisse en titre Young Boys (2-2) dimanche.

Il fallait un peu de courage, mais surtout d’abnégation et d’auto-persuasion dans ce Stade de la Maladière beaucoup trop vide. Oui, même à huis clos (le Municipal ne sera prêt que pour la réception de Bâle le 24 septembre), cet Yverdon-là était capable d’embêter un YB qui a beaucoup trop ronronné pour un champion. Les Bernois sont bien meilleurs qu’Yverdon sur le papier et ils se connaissent par cœur, mais leur début de saison est celui d’une équipe qui croit plus en ses qualités qu’elle ne les affiche.

Ressources insoupçonnées

Alors Yverdon en a très bien profité, en égalisant par deux fois. Varol Tasar, d’abord, à l’heure de jeu, avait fait fructifier une action bien construite et orientée vers le cœur du terrain. C’est Brian Beyer qui avait pu le trouver à l’entrée de la surface, côté droit. Le joueur prêté par Lucerne rentrait sur son pied gauche et pouvait inscrire le premier but yverdonnois dans l’élite depuis 17 ans. Une belle façon de répondre au penalty inscrit en bout de première mi-temps par Jean-Pierre Nsame, consécutif à une intervention tardive de Martin sur Elia.

Mais il fallait quelque chose de plus pour aller répondre au deuxième but bernois que Filip Ugrinic avait marqué sur une frappe de l’entrée de la surface à la 77e minute. De l’insouciance, sûrement. Parce que lorsque Johan Kury a centré pour Evans Maurin à la 88e minute, on avait là deux joueurs qui avaient surtout évolué avec la réserve yverdonnoise la saison passée… en 2e ligue interrégionale. Cet Yverdon sous pavillon américain se trouve des ressources insoupçonnées.