Bruxelles : «Dans une négociation, les derniers mètres sont les plus difficiles»

Ursula von der Leyen reçoit vendredi Guy Parmelin pour tenter de faire avancer l’accord cadre entre la Suisse et l’Union européenne, au point mort depuis des années.

1 / 3 Ursula von der Leyen: «Nous voulons avoir une discussion constructive qui donnera une nouvelle impulsion pour la finalisation de l'accord cadre dans un délai court» Getty Images «Tout sera mis en œuvre pour consolider et développer notre relation bilatérale», a affirmé Guy Parmelin. Getty Images Guy Parmelin et Ursula von der Leyen ont d'emblée affiché leur volonté de trouver des compromis. Getty Images

Le président de la Confédération est vendredi à Bruxelles pour discuter de l’accord cadre entre la Suisse et l’Union européenne. Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont d'emblée affiché leur volonté de trouver des compromis pour sauver la relation entre l'UE et la Confédération.

«Dans une négociation, les derniers mètres sont les plus difficiles, mais il est possible de trouver des compromis. Il faut juste une dose de flexibilité de chaque côté», a déclaré Ursula von der Leyen en accueillant son interlocuteur au siège de la Commission européenne.

«Des discussions intenses ont été menées sur les points encore ouverts et elles n'ont pas été faciles. Mais elles ont été menées avec l'intention de réussir», a pour sa part assuré Guy Parmelin.

Homogénéiser le cadre juridique

L'UE et la Suisse négocient pour homogénéiser le cadre juridique concernant la participation de la Suisse au marché unique de l'UE et instaurer un mécanisme de règlement des différends.

«Nous voulons avoir une discussion constructive qui donnera une nouvelle impulsion pour la finalisation de l'accord cadre dans un délai court», a déclaré Ursula von der Leyen. «Tout sera mis en œuvre pour consolider et développer notre relation bilatérale», a affirmé Guy Parmelin.

Négociations au point mort depuis 2018

L'accord est réclamé depuis plus de dix ans par l'UE, mais les négociations n'ont démarré qu'en 2014 et Bruxelles estime qu'elles se sont achevées fin 2018. En Suisse, l'accord divise tant les partis et organisations qu’il semblait politiquement mort. Mais «Blick» a annoncé cette semaine que la Suisse pourrait proposer une solution inédite, qui passerait par un coup de pouce aux pays d'Europe de l'Est en leur accordant un assouplissement des conditions d'obtention des permis de résidence.

En Suisse, on craint notamment que ce texte nuise à la protection des salaires suisses, plus élevés que dans l'UE en raison du coût de la vie. Le Conseil fédéral a également demandé des clarifications sur deux autres points: les dispositions européennes relatives aux aides publiques, qui pour certains sont trop restrictives, et la directive sur la libre circulation des citoyens qui pourrait in fine élargir l'accès des Européens aux prestations sociales suisses.

Prérequis pour d’autres accords selon Bruxelles

L'enjeu est de taille pour la Suisse. Car l'UE pose comme condition préalable à la conclusion de tout nouvel accord bilatéral d'accès à son marché, la signature de l'accord institutionnel. «C'est un prérequis pour la continuation du développement de ces relations», a récemment déclaré le porte-parole de l'exécutif européen Eric Mamer.

Le champ d'application de cette structure englobante serait limité aux cinq accords d'accès au marché existants (libre circulation des personnes, transports terrestres, transport aérien, obstacles techniques au commerce et agriculture), ainsi qu'aux futurs accords d'accès au marché (par exemple dans le domaine de l'électricité).